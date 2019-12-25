В Петербурге оказался под угрозой срыва проект строительства дороги на месте парка "Заросли"

Проектировщик недоволен тем, как чиновники исполняют свои обязательства, и решил разорвать контракт.

Смольный в лице Дирекции транспортного строительства проиграл суд проектировщику ООО "Инженертехнология", который разрабатывал проект участка набережной Макарова. В компании считают, что чиновники не исполняют свои обязательства по контракту, сообщил "Деловой Петербург".

Иск рассматривал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Организация должна спроектировать участок от 2-й линии Васильевского острова до моста Бетанкура с мостом через Смоленку. Из-за отсутствия утверждённого проекта планировки территории (ППТ) невозможно получить положительное заключение экспертизы и достичь результата по контракту, объяснил руководитель компании-проектировщика Борис Шендерей.

Ситуация привела к тому, что те изыскания, которые были проведены, стали неактуальными, а для проведения новых требуются дополнительные средства.

Напомним, КРТИ планирует построить в городе новую автомагистраль из-за загруженности дорог на Васильевском острове. Некоторые петербуржцы хотят видеть на набережной Макарова парк, а не дорогу. Они выступают за сохранение естественных зарослей и берега

Фото: ВКонтакте / Заросли — парк на набережной Макарова