Парк 300-летия Петербурга благоустроят за 35 млн рублей

Средства на обновление территории выделят из городского бюджета.

В Парке 300-летия Петербурга, который является местом притяжения молодежи, пройдут работы по благоустройству. На обновление парка из бюджета выделят 35 млн рублей. Благоустройство начнется в 2024 году. Об этом сообщили на портале "Нева.Тудей".

Сейчас проходит конкурс на выполнение работ по благоустройству. Планируется привести в порядок территорию между Финским заливом и Приморским проспектом. Начальная цена контракта — 35,1 млн рублей. На данный момент комиссия уже подводит итоги.

Подрядчик сделает в парке велопарковку, расставит игровое и спортивное оборудование, урны, уличную мебель. Здесь пройдут работы по озеленению. Детские площадки получат каучуковое покрытие. Работы сдадут до 15 ноября 2024 года.

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