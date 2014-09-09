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Парк 300-летия Петербурга благоустроят за 35 млн рублей
Сегодня, 9:14
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Парк 300-летия Петербурга благоустроят за 35 млн рублей

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Средства на обновление территории выделят из городского бюджета.

В Парке 300-летия Петербурга, который является местом притяжения молодежи, пройдут работы по благоустройству. На обновление парка из бюджета выделят 35 млн рублей. Благоустройство начнется в  2024 году. Об этом сообщили на портале "Нева.Тудей"

Сейчас проходит конкурс на выполнение работ по благоустройству. Планируется привести в порядок территорию между Финским заливом и Приморским проспектом. Начальная цена контракта — 35,1 млн рублей. На данный момент комиссия уже подводит итоги.

Подрядчик сделает в парке велопарковку, расставит игровое и спортивное оборудование, урны, уличную мебель. Здесь пройдут работы по озеленению. Детские площадки получат каучуковое покрытие. Работы сдадут до 15 ноября 2024 года. 

Ранее мы писали, что к концу августа в Кронштадте благоустроят сквер Катерников.

Фото: Pexels

Теги: благоустройство, парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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