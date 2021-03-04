Парию из 300 серых куропаток доставили в охотничье хозяйство в Ленобласти

Подобные систематические мероприятия позволили не только остановить падение численности серой куропатки с 2018 года, но и постепенно увеличивать популяцию.

В Сосновское опытное охотничье хозяйство доставлена новая партия из 300 серых куропаток, сообщает пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Эта партия птиц стала уже восьмой в рамках долгосрочной программы восстановления численности вида в регионе. Пернатые проходят адаптацию, проведут зимний сезон в специальных условиях, а весной будут отпущены в дикую природу для пополнения естественной популяции.

Подобные систематические мероприятия позволили не только остановить падение численности серой куропатки с 2018 года, но и постепенно увеличивать популяцию. Нашей конечной целью является полное восстановление вида настолько, чтобы исключить его из списка редких животных, занесённых в Красную книгу Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Удельном парке обосновалась стая снегирей.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47