В Удельном парке обосновалась стая снегирей
Сегодня, 14:47
Перелетая небольшими группами и непрерывно переговариваясь, птицы наслаждаются вкусными семенами растений. 

Снегири относятся не к перелетным птицам, а к кочевым: летом они живут преимущественно в лесу, а в периоды миграций прилетают в городские зеленые зоны. Сейчас небольшая стайка снегирей обосновалась в Удельном парке на севере Петербурга. Фотограф Антон Кубышкин запечатлел их и выложил снимки в в группе "Птицы СПб и России".

Одна из лужаек осталась нескошенной на зиму, что позволило собраться целой стае примерно из 10-20 особей, устроившейся здесь пиршество, отметил фотограф.

Ранее мы сообщили о том, что глухари в Ленобласти продолжают глотать камни к зиме.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

