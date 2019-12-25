В Парголово ищут 19-летнего юношу за секс с несовершеннолетней

В полицию обратилась мама 14-летней школьницы.

Накануне в 01:40 в полицию обратилась преподаватель английского языка, которая живет в Парголово. Она рассказала, что некий молодой человек неоднократно вступал в половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что 19-летний юноша в августе-сентябре 2020 года неоднократно совершал половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Ранее жительница Луги обвинила 21-летнего парня в соблазнении ее 15-летней дочки.

Фото: Piter.TV