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В Парголово ищут 19-летнего юношу за секс с несовершеннолетней
Сегодня, 8:34
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nastya960

В Парголово ищут 19-летнего юношу за секс с несовершеннолетней

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В полицию обратилась мама 14-летней школьницы.

Накануне в 01:40 в полицию обратилась преподаватель английского языка, которая живет в Парголово. Она рассказала, что некий молодой человек неоднократно вступал в половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что 19-летний юноша в августе-сентябре 2020 года неоднократно совершал половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Ранее жительница Луги обвинила 21-летнего парня в соблазнении ее 15-летней дочки.

Фото: Piter.TV

Теги: парголово, половое сношение, секс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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