Жительница Луги обвинила 21-летнего парня в соблазнении ее 15-летней дочки

Вечером 28 сентября в дежурную часть полиции Ленобласти обратилась жительница Луги. Она заявила об интимной близости ее 15-летней дочери с 21-летнем парнем. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, девочка занималась сексом с молодым человеком в период с апреля по май 2020 года. Известно, что несовершеннолетняя состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Молодого человека доставили в отделение полиции и допросили. Он рассказал, что познакомился с девушкой в апреле текущего года. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: pixabay.com
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