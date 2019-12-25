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Полиция задержала петербуржца за развращение подростка в парке Победы
Сегодня, 9:39
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IRINA_CHALKINA

Полиция задержала петербуржца за развращение подростка в парке Победы

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В отношении него возбудили уголовное дело и поместили в изолятор.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге задержали петербуржца, который развращал подростка в парке Победы. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились 28 сентября. Правоохранителям рассказали, что 21 сентября около 11 вечера мужчина в парке Победы у дома по Бассейной улице совершил развратные действия в отношении 16-летнего подростка.

В результате полицейские задержали 45-летнего подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное время. 

Ранее мы сообщали о том, что жестоко избитого мужчину забрали в больницу с Нарвской улицы.

Фото:Piter.TV

Теги: задержали за развращение подростка, парк победы, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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