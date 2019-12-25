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В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету к 8 марта
Сегодня, 10:59
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В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету к 8 марта

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Несколько экземпляров отправятся в фонды Российской национальной библиотеки и Архивного комитета города.

"Петербургский дневник" к Международному женскому дню выпустил первую в Петербурге парфюмированную газету. Об этом 7 марта сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Страницы газеты пропитаны запахом пионов. Сегодня редакция раздала прессу около станций метро, чьи названия представлены в женском роде: "Адмиралтейская", "Нарвская", "Спортивная" и других. Несколько экземпляров отправятся в фонды Российской национальной библиотеки и Архивного комитета города. 

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 8 марта на маршруте №2 в Петербурге работают только женщины. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: 8 марта, газета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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