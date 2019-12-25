В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету к 8 марта

Несколько экземпляров отправятся в фонды Российской национальной библиотеки и Архивного комитета города.

"Петербургский дневник" к Международному женскому дню выпустил первую в Петербурге парфюмированную газету. Об этом 7 марта сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Страницы газеты пропитаны запахом пионов. Сегодня редакция раздала прессу около станций метро, чьи названия представлены в женском роде: "Адмиралтейская", "Нарвская", "Спортивная" и других. Несколько экземпляров отправятся в фонды Российской национальной библиотеки и Архивного комитета города.

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 8 марта на маршруте №2 в Петербурге работают только женщины.

Фото: Telegram / Пиотровский Online