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В преддверии 8 марта на маршруте №2 в Петербурге работают только женщины
Сегодня, 8:45
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В преддверии 8 марта на маршруте №2 в Петербурге работают только женщины

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В городе проходит акция "Женский рейс".

Накануне Международного женского дня в Петербурге стартовала акция "Женский рейс". За рулем автобусов на маршруте №2 будут только женщины, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков. 

Все 156 женщин-водителей "Пассажиравтотранса" сочетают в себе ответственность, внимательность, отточенные профессиональные навыки и красоту, очарование, доброту. При встрече с участницами "Женского рейса" 7 марта не забудьте им улыбнуться в знак поддержки и не отвлекайте от работы. 

Ранее на Piter.TV: петербургская телебашня засияет в Международный женский день. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков 

Теги: кирилл поляков, международный женский день, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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