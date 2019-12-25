В преддверии 8 марта на маршруте №2 в Петербурге работают только женщины

В городе проходит акция "Женский рейс".

Накануне Международного женского дня в Петербурге стартовала акция "Женский рейс". За рулем автобусов на маршруте №2 будут только женщины, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Все 156 женщин-водителей "Пассажиравтотранса" сочетают в себе ответственность, внимательность, отточенные профессиональные навыки и красоту, очарование, доброту. При встрече с участницами "Женского рейса" 7 марта не забудьте им улыбнуться в знак поддержки и не отвлекайте от работы.

Ранее на Piter.TV: петербургская телебашня засияет в Международный женский день.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков