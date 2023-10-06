У пассажиров из Душанбе в Пулково изъяли 285 флаконов парфюма

Более 35 кг ароматного груза на двоих гости из среднеазиатской республики ввезли по просьбе друга, товар они не декларировали и пошли в "зелёный коридор".

Пулковские таможенники выявили почти три сотни незадекларированных флаконов духов. Подробности сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Два гражданина Таджикистана прилетели в Петербург на заработки. В личном багаже мужчин таможенники насчитали 285 упаковок парфюма. Флаконы духов, туалетной воды и парфюмированного масла мужчины из Душанбе перемещали в дорожных сумках. Более 35 кг ароматного груза на двоих гости из среднеазиатской республики ввезли по просьбе друга, товар они не декларировали и пошли в "зелёный коридор".

Строители из Таджикистана уточнили, что они не знают даже примерную стоимость перевозимых товаров и нарушили закон не намеренно. Несмотря на заявления мужчин, инспекторы сочли перевозимые товары не для личного использования.

Весь парфюм направлен на экспертизу, а правообладателям торговых марок направлен запрос для подтверждения законности ввоза парфюма на территорию страны. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

В августе в Пулково у пассажира обнаружили ювелирные украшения стоимостью 2 млн рублей.