Молодой человек, обливший кислотой возлюбленную на канале Грибоедова, проведет под арестом еще два месяца

Он будет под стражей до 8 марта.

Октябрьский районный суд продлил срок пребывания под стражей Даниилу Коту, который подозревается в нападении на девушку на канале Грибоедова. По версии следствия, молодой человек облил подругу кислотой, когда увидел ее с другим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Злоумышленник не возражал против меры пресечения. Под арестом он останется до 8 марта.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря в 18:30 у дома №86 на набережной канала Грибоедова. Во время конфликта Кот вылил на девушку жидкость в область головы и туловища. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с химическим ожогом лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, составляющий 11% поверхности тела, химическим ожогом роговиц. Также пострадал 18-летний парень, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

На суде молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену. На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если между ним и пострадавшей близких отношений не было, Кот ответил, что у них была платоническая любовь. После содеянного он пытался покончить с собой, но не смог.

Напомним, что 16-летняя петербурженка, которую облили кислотой, вышла из комы.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов