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СМИ сообщили об инциденте с буйным солдатом на Параде Победы в Москве

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Солдата задержали перед началом Парада Победы на Красной площади.

Буквально в последний момент перед началом парада по требованию сотрудников военной контрразведки из расчета убрали солдата-срочника. Телеграм-канал "112" сообщает, что его зовут якобы Никита Игоревич Е. 

По предварительным данным, причиной стали нелицеприятные высказывания юноши в адрес сотрудников Федеральной службы безопасности. Также солдат разбил прикладом оружия окно машины ФСО.

Что послужило причиной такого поведения, пока неизвестно. Молодой человек задержан. Телеграм-канал показал фото солдата который сидит, связанным на стуле.

Ранее стало известно точное число ветеранов на параде Победы в Петербурге.

Фото: телеграм-канал "112", видео: kremlin

 

Теги: парад победы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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