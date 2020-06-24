СМИ сообщили об инциденте с буйным солдатом на Параде Победы в Москве

Солдата задержали перед началом Парада Победы на Красной площади.

Буквально в последний момент перед началом парада по требованию сотрудников военной контрразведки из расчета убрали солдата-срочника. Телеграм-канал "112" сообщает, что его зовут якобы Никита Игоревич Е.

По предварительным данным, причиной стали нелицеприятные высказывания юноши в адрес сотрудников Федеральной службы безопасности. Также солдат разбил прикладом оружия окно машины ФСО.

Что послужило причиной такого поведения, пока неизвестно. Молодой человек задержан. Телеграм-канал показал фото солдата который сидит, связанным на стуле.

Ранее стало известно точное число ветеранов на параде Победы в Петербурге.

Фото: телеграм-канал "112", видео: kremlin