Петербуржцы, ранее задержанные за сексуальное насилие в отношении детей, изобличены в изготовлении порно

Возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ.

В Петербурге пара, ранее задержанная за насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей, дополнительно изобличена в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемного 12-летнего сына и 11-летней дочери. Были возбуждены уголовные дела по части 4 и 5 статьи 132 УК РФ.

В результате расследования 17 августа 2023 года задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с 3 марта 2011 по 7 сентября 2022, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготавливали и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ.

Также вскоре суд рассмотрит дело о хранении детского порно 21-летним учителем из Пушкинского района.

Фото: Piter.TV