Памятники Кони и Сперанскому установят перед РНБ

Заказчиком выступает некоммерческая организация "Фонд развития и поддержки органов и учреждений юстиции".

Перед Российской национальной библиотекой (РНБ) на Московском проспекте, 165, корпус 2, планируется установка памятников юристам Анатолию Кони и Михаилу Сперанскому. Первый из них был рассмотрен на Градостроительном совете.

Заказчиком выступает некоммерческая организация "Фонд развития и поддержки органов и учреждений юстиции". Авторами проекта являются архитектор Сергей Букин и скульптор Алексей Степаненко. Памятники будут расположены между фонтаном и библиотекой, по центральной оси ее боковых анфилад. Концепция также предусматривает обновление мощения площади и изменение ее благоустройства.

Первым будет установлен памятник Анатолию Кони. Это традиционная бронзовая скульптура на гранитном постаменте, как отметил рецензент Олег Шоров. По его словам, памятник представляет собой интеллигентного человека с тростью, прогуливающегося по городу и размышляющего о чем-то. Единственным замечанием Шорова было то, что фигура может быть излишне романтизированной.

Архитектор Владимир Реппо выразил обеспокоенность тем, что установка памятников уничтожит 30-40% зеленых газонов. Главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов согласился с этим, отметив, что площадь перед библиотекой настолько насыщена инженерными сетями, что места для установки памятников остается немного. Тем не менее, Соколов считает выбранное место оптимальным.

Ранее мы сообщили о том, что бюст художнику Верещагину установят в Кронштадте.

Фото: предоставлено комитетом по градостроительству и архитектуре