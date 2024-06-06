Бюст художнику Верещагину установят в Кронштадте

Этот художник был одним из наиболее талантливых выпускников Морского корпуса, служил офицером и был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени.

В ходе заседания Градостроительного совета при правительстве Петербурга обсуждался эскиз памятника знаменитому русскому художнику Василию Верещагину, чье имя тесно связано с военной славой Кронштадта и всей России. Этот художник был одним из наиболее талантливых выпускников Морского корпуса, служил офицером и был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Он трагически погиб вместе с адмиралом Макаровым во время русско-японской войны, пишет "Петербургский дневник".

По просьбе администрации Кронштадта известный скульптор, заслуженный художник РСФСР, член Российской академии художеств Владимир Горев создал две портретные композиции известных русских художников – Айвазовского и Верещагина. Бюст Айвазовскому был отлит в бронзе и установлен в 2007 году на улице Макарова. Бюст Верещагина должен был стать частью единого архитектурного ансамбля, включающего Дом офицеров, памятник Пахтусову и бюст Айвазовского. Однако, из-за недостатка финансирования, его создание в долговечном материале стало невозможным. Сейчас бюст Верещагина также отлит в бронзе, и найдены средства для завершения работ по его установке. Ранее проект был согласован в комитете по градостроительству и архитектуре и получил одобрение.

Бюст Верещагина расположен зеркально напротив бюста Айвазовского и находится почти симметрично относительно Пахтусова, вдоль оси входа в Военно-морской музей. Это создает связь между пешеходной зоной набережной и входом в музей, а также позволяет благоустроить существующую тропу, вымощенную старыми бетонными плитами.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов, проект уже был одобрен Градсоветом. Изменился лишь инициатор установки, поэтому проект снова рассматривается. В проект внесены некоторые незначительные изменения. Члены Градостроительного совета считают, что проект нужно поддержать.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация Павильона Орла завершилась в Дворцовом парке Гатчины

Фото: Предоставлено комитетом по градостроительству и архитектуре