Реставрация Павильона Орла завершилась в Дворцовом парке Гатчины

Пока посетители не могут увидеть памятник, поскольку на Длинном острове идут другие реставрационные работы, включая восстановление мостов.

Специалисты закончили восстановление павильона Орла на Длинном острове Дворцового парка в Гатчине, рассказал "Интерфаксу" директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов.

Реставрация началась в 2022 году. Заведующая научно-фондовым отделом музея Александра Фарафонова подчеркнула, что в ходе работ, в частности, на историческое место вернули разрушенную в Великую Отечественную войну фигуру орла, которая украшала здание. Это воссозданная копия, сделанная из долговечного долговечного композитного материала по сохранившимся элементам оригинальной скульптуры, архивным документам и изображениям.

Фарафонова добавила, что пока посетители не могут увидеть памятник, поскольку на Длинном острове идут другие реставрационные работы, включая восстановление мостов.

Павильон Орла (также Темпль, Круглая беседка) — ротонда высотой девять с половиной метров, установленная на круглой каменной площадке. Его автором считают Джакомо Кваренги или Винченцо Бренна. Первое упоминание о павильоне относится к 1792 году. Согласно легенде, оттуда Павел I стрелял в орла, пролетавшего над парком. Во время Великой Отечественной войны рядом с павильоном взорвалась фугасная бомба, которая почти полностью разрушила его купол; в озеро упали две колонны, а фигура Орла с вензелем Павла I, возвышавшаяся над колоннадой, исчезла. Первую послевоенную реставрацию сооружения провели в 1969 году. Тогда скульптуру решили не восстанавливать.

Ранее мы сообщили о том, что музей-заповедник "Гатчина" с 1 июня меняет режим работы.

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"