Музей-заповедник "Гатчина" с 1 июня меняет режим работы

Изменения в расписании продлятся до 31 августа.

Музей-заповедник "Гатчина" с 1 июня переходит на летний график работы. Теперь оба дворца будут открыты для посетителей на час дольше, сообщают представители учреждения.

Изменения в расписании продлятся до 31 августа. Гатчинский дворец будет открыт до 18:30, а Приоратский - до 19:00. Кассы и вход будут закрываться на полчаса раньше.

Парк музея до 1 августа будет работать до 23:00, принимая посетителей по билетам и абонементам с 09:00 до 20:00.

Пресс-служба музея напоминает, что в летние месяцы санитарные дни перенесены на понедельник. Таким образом, музей будет закрыт 3 июня, 1 июля и 5 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запускают ещё 500 камер для фиксации нарушений ПДД.

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"