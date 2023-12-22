В Ленобласти запускают ещё 500 камер для фиксации нарушений ПДД

Именно быстрая езда держит лидерство среди основных причин дорожных аварий в регионе.

На региональных и местных дорогах Ленинградской области запускают 500 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Именно быстрая езда держит лидерство среди основных причин дорожных аварий в регионе. Денис Седов, глава дорожного комитета Ленобласти

Помимо скорости комплексы "Азимут 4" контролируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и непропуск пешеходов на переходах.

Фото: администрация Ленобласти