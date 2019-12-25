Памятник адвокату Владимиру Спасовичу открыли рядом с юрфаком СПбГУ

По словам министра юстиции РФ Анатолия Чуйченко, студенты-юристы, проходящие мимо памятника, смогут сравнивать себя с личностью Спасовича и критически оценивать свои достижения.

Памятник знаменитому адвокату Владимиру Спасовичу был открыт возле юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на Васильевском острове. Установка памятника приурочена к 195-летию со дня рождения юриста.

За основу образа правоведа взята картина, созданная известным художником Ильей Репиным. Авторство самого памятника принадлежит скульптору Алексею Степаненко.

Министр юстиции Российской Федерации Анатолий Чуйченко подчеркнул важность расположения памятника рядом с юридическим факультетом СПбГУ, отметив, что именно здесь Владимир Спасович начал свою преподавательскую и научную деятельность. По словам министра, студенты-юристы, проходящие мимо памятника, смогут сравнивать себя с личностью Спасовича и критически оценивать свои достижения.

Спасович был одним из первых адвокатов в России после проведения судебной реформы 1864 года. Он также стал автором первого российского учебника по уголовному праву. Кроме того, его труды были посвящены различным аспектам правовой системы, включая гуманизацию наказания, изучение зарубежных правовых систем, историю, культуру и литературу.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре