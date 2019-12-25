К юбилею Дня строителя выпустили памятный знак

Идея такого символа — напомнить о людях, благодаря которым появляются новые дома, дороги и городские кварталы.

В 2026 году День строителя отметит 70-летие. К юбилею профессионального праздника подготовили памятный знак, посвящённый представителям строительных профессий. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Идея такого символа — напомнить о людях, благодаря которым появляются новые дома, дороги и городские кварталы. Памятный знак должен стать знаком уважения к тем, кто много лет работает в отрасли, а также поддержкой для молодых специалистов, только начинающих карьеру в строительстве.

Организаторы отмечают, что День строителя остаётся важной датой для профессионального сообщества. Этот праздник объединяет несколько поколений специалистов — от ветеранов, которые помнят первые годы его проведения, до инженеров и рабочих, строящих современные жилые районы и инфраструктурные объекты.

Также в Петербурге стартовал девятый сезон общественного вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает", который традиционно проводят в преддверии Дня строителя.

Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург