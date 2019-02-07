Депутат Борис Вишневский рассказал, когда памятные таблички жертвам политических репрессий могут вернуться на место

По всей видимости, ближайшие месяцы их на фасаде не будет.

Памятные таблички с именами жертв политических репрессий с улицы Рубинштейна, 23 могут вернуть только в конце 2020-го или начале 2021-го года. На этот период намечено общее собрание собственников многоквартирных домов. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский на своих страницах в социальных сетях.

По словам управляющей компании ООО "ЖКС Северо-Запад", фонд "Последний адрес", который и разместил таблички, не предоставил документов, которые бы подтверждали, что они были согласованы.

Также сообщается, что таблички сняли жители, но кто именно ― неизвестно.

Вопрос о возвращении табличек стоит на повестке на собрании собственников многоквартирных домов, которое пройдет в IV квартале 2020 - I квартале 2021.

Ранее в Смольном пообещали разобраться с ситуацией со снятыми памятными табличками на Рубинштейна. Всего на доме №23 их было 16. Каждая табличка посвящена конкретному человеку, который стал жертвой политических репрессий. Все были реабилитированы.

Фото Надежды Киселевой / poslednyadres.ru