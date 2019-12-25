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Активисты в Петербурге возложили цветы в память о жертвах политических репрессий
Сегодня, 18:13
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Активисты в Петербурге возложили цветы в память о жертвах политических репрессий

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Сначала цветы хотели возложить к памятнику на Октябрьской набережной.

Политические акции, в ожидании которых в Петербурге 6 февраля сотрудники силовых ведомств перекрыли улицы в центре города, все-таки состоялись, но в более локальном масштабе. Изначально сбор у памятника жертвам политических репрессий на Октябрьской набережной объявило движение "Перемен". Однако из-за повышенной готовности силовых служб было принято решение, что акция отменяется. 

Было принято решение, что активисты приносят цветы к Соловецкому камню на Петроградской стороне. Там появились  портреты Бориса Немцова и Анны Политковской. Однако несколько человек все-таки принесли цветы к памятнику на Октябрьской набережной.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: активисты, жертвы политических репрессий, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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