Память жертв фашизма почтили в Гатчине

Среди почетных гостей присутствовали кадеты-Нахимовцы.

В воскресенье, 14 апреля, в Гатчину приехало много семей, чтобы почтить память жертв фашизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Акция прошла у мемориального комплекса "Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны". Среди почетных гостей присутствовали кадеты-Нахимовцы.

Люди возложили цветы у вечного огня.

Ранее мы сообщили о том, что фотоохоту на тетеревов устроили в Ленобласти.

Видео: Правительство Ленобласти