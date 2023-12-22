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Память жертв фашизма почтили в Гатчине

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Среди почетных гостей присутствовали кадеты-Нахимовцы.

В воскресенье, 14 апреля, в Гатчину приехало много семей, чтобы почтить память жертв фашизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Акция прошла у мемориального комплекса "Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны". Среди почетных гостей присутствовали кадеты-Нахимовцы.

Люди возложили цветы у вечного огня.

Ранее мы сообщили о том, что фотоохоту на тетеревов устроили в Ленобласти.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: гатчина, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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amedavin
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