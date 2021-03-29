Эллу Памфилову переизбрали на должность председателя ЦИК России

Она находится на этом посту c 2016 года.

Представители Центрального избирательного комитета России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, сообщили на первом заседании ЦИК РФ в новом составе.

Напомним, что она находится на этом посту c 2016 года. Кандидатуру Памфиловой предложила член Центризбиркома Людмила Маркина, что поддержали 14 из 15 членов комиссии.

Александр Курдюмов от партии ЛДПР также выдвигался должность председателя комиссии ЦИК. Он получил один голос.

Ранее в Петербурге отозвали заявку в ЦИК на дистанционное электронное голосование.

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