Десятилетний ребёнок с задержкой развития выпал из окна в Приморском районе

Отец мальчика привлекался по статьям, связанным с наркотиками.

В среду, 17 августа, единая служба спасения получила сообщение о выпавшем из окна ребёнке. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика в крайне тяжёлом состоянии обнаружили у дома №20, к1, по проспекту Испытателей. Он был доставлен в детскую городскую больницу с многочисленными с переломами и травмами.

Как выяснилось, пострадавшим оказался ученик коррекционной школы. В момент трагедии в квартире находилась мать мальчика. По её словам, она не следила за сыном примерно с двух часов дня, когда он ушёл в свою комнату. Кроме того, при осмотре квартиры полицейские обнаружили 3 пакета с белым порошком, который был направлен на экспертизу. Отец мальчика ранее привлекался по статьям, связанным с наркотическими веществами.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургскую больницу поступил шестилетний ребёнок с травмой ануса.

Фото: Piter.TV