В петербургскую больницу поступил шестилетний ребёнок с травмой ануса

Мальчик неосторожно обращался с ножницами.

Ночью в среду, 17 августа, петербургские врачи обратились с необычным случаем. В педиатрическую больницу госпитализирован 6-летний ребёнок с ножницами в прямой кишке. Об этом сообщила "Фонтанка".



Мальчика госпитализировали из жилого дома в Парголово. Он получил травму во время игры, пока родители были в другой комнате. Мать услышала крик мальчика, и, заметив лужу крови, вызвала "скорую".



Обстоятельства произошедшего будут устанавливать специалисты отделения по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщии о том, что двухмесячный малыш доставлен в реанимацию после падения с дивана.

Фото: Piter.TV