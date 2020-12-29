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В петербургскую больницу поступил шестилетний ребёнок с травмой ануса
Сегодня, 12:37
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В петербургскую больницу поступил шестилетний ребёнок с травмой ануса

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Мальчик неосторожно обращался с ножницами.

Ночью в среду, 17 августа, петербургские врачи обратились с необычным случаем. В педиатрическую больницу госпитализирован 6-летний ребёнок  с ножницами в прямой кишке. Об этом сообщила "Фонтанка".

Мальчика госпитализировали из жилого дома в Парголово. Он получил травму во время игры, пока родители были в другой комнате. Мать услышала крик мальчика, и, заметив лужу крови, вызвала "скорую".

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать специалисты отделения по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщии о том, что двухмесячный малыш доставлен в реанимацию после падения с дивана.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, происшествия, ребенок, санкт-петерург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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