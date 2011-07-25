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Двухмесячный малыш доставлен в реанимацию после падения с дивана
Сегодня, 8:32
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Двухмесячный малыш доставлен в реанимацию после падения с дивана

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Ребёнок находится на попечении у своего представителя до передачи усыновителям.

В ночь на понедельник, 15 августа,  в детскую городскую больницу был доставлен двухмесячный ребёнок в тяжелом состоянии. Малыш получил серьёзные травмы, управ с дивана в квартире на улице Кораблестроителей по недосмотру няни. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика поместили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и гематомой правой теменной области.

Известно, что младенец находится на попечении официального представителя до передачи приемным родителям. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция Василеостровского района.

Ранее мы сообщили о том, что школьница обратилась в больницу с разрывом селезёнки после падения с качелей.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, младенец, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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