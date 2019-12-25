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Школьница обратилась в больницу с разрывом селезёнки после падения с качелей
Сегодня, 10:10
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Школьница обратилась в больницу с разрывом селезёнки после падения с качелей

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Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В субботу, 13 августа, в больницу самостоятельно обратилась шестиклассница в тяжелом состоянии. Девочка упала с качелей из-за оборвавшейся цепи. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло у дома №32/1 по проспекту Сизова. Ребёнка госпитализировали с закрытой травмой живота и подкапсульным разрывом селезенки.

Семья девочки полная, на учете не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что первокурсницу в Московском районе госпитализировали с отравлением таблетками и алкоголем.

Фото: Pxhere

Теги: госпитализация, падение с качелей, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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