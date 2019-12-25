Школьница обратилась в больницу с разрывом селезёнки после падения с качелей

В субботу, 13 августа, в больницу самостоятельно обратилась шестиклассница в тяжелом состоянии. Девочка упала с качелей из-за оборвавшейся цепи. Об этом стало известно Piter.TV.
Происшествие произошло у дома №32/1 по проспекту Сизова. Ребёнка госпитализировали с закрытой травмой живота и подкапсульным разрывом селезенки.
Семья девочки полная, на учете не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что первокурсницу в Московском районе госпитализировали с отравлением таблетками и алкоголем.
Фото: Pxhere
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