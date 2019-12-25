Школьница обратилась в больницу с разрывом селезёнки после падения с качелей

Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В субботу, 13 августа, в больницу самостоятельно обратилась шестиклассница в тяжелом состоянии. Девочка упала с качелей из-за оборвавшейся цепи. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло у дома №32/1 по проспекту Сизова. Ребёнка госпитализировали с закрытой травмой живота и подкапсульным разрывом селезенки.

Семья девочки полная, на учете не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что первокурсницу в Московском районе госпитализировали с отравлением таблетками и алкоголем.

Фото: Pxhere