Первокурсница в Московском районе госпитализировали с отравлением таблетками и алкоголем

Мать девушки сообщила, что её дочери не было дома весь день.

Утром воскресенья, 14 августа, из детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о госпитализации в тяжёлом состоянии семнадцатилетней учащейся 1 курса колледжа СПбУТУиЭ из ее квартиры в доме №23 к1 по Варшавской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Девушке поставили диагнозы "отравление антибиотиками системного действия" и "алкогольная интоксикация". Пострадавшая проживает в неполной семье с матерью 1983 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что в течение всего дня ее дочь отсутствовала дома.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV