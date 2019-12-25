Мужчина за рулём BMW открыл стрельбу у магазина на Бухаресткой

В багажнике иномарки также нашли оружие.

В воскресенье, 14 августа, в полицию обратился житель Иркутска, который сообщил о стрельбе у магазина на Бухарестской улице примерно в 4:35 утра. Хулиган с пистолетом находился в чёрном BMW. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали дебошира 1991 года рождения через 10 минут по горячим следам у дома №130 к2. Как выяснилось, в багажнике иномарки находилось еще больше оружия — помимо травматического пистолета, хулиган провозил охотничий карабин, коробки с несколько коробок с патронами и 16 гильз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину убили во время драки на Ударников из-за женщины.

Фото: Piter.TV