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Жителям Ленобласти напомнили о запрете пала травы
Сегодня, 9:05
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Жителям Ленобласти напомнили о запрете пала травы

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Такие действия наносят ущерб экосистемам, приводят к гибели животных, насекомых и птиц, вызывают лесные пожары и распространяют ядовитый дым.

Жителям Ленинградской области напомнили о недопустимости сжигания сухой травы. С 9 марта подразделения Леноблпожспаса уже 60 раз реагировали на сообщения о возгораниях сухой растительности. Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности 47-го региона поделилась информацией о том, что каждый год сотни гектаров земли страдают от неконтролируемых палов.

Траву сжигают даже в густонаселённых районах городов. Такие действия наносят ущерб экосистемам, приводят к гибели животных, насекомых и птиц, вызывают лесные пожары и распространяют ядовитый дым.

Законодательство предусматривает административные штрафы за поджог травы. Граждан призывают соблюдать осторожность — не оставлять костры без внимания, не позволять детям играть со спичками и зажигалками, а также избегать проведения сварочных работ и иных действий с открытым огнем в условиях засушливой и ветреной погоды.

 Ранее мы сообщили о том, что первые в 2025 году полевые работы начались в Ленобласти.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: комитет правопорядка и безопасности ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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