  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге четвероклассник повредил связки из-за падения в трамвае
Сегодня, 8:35
97
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге четвероклассник повредил связки из-за падения в трамвае

0 0

Водитель трамвая к административной ответственности не привлекался.

Школьник получил травмы при падении в трамвае у дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту, стало известно Piter.tv.

Около 16:00 у дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту во время движения трамвая упал ребёнок. В результате четвероклассник с повреждением связок левой ноги был госпитализирован в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Водитель трамвая к административной ответственности не привлекался.

Ранее в Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: падение, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии