В Петербурге четвероклассник повредил связки из-за падения в трамвае

Водитель трамвая к административной ответственности не привлекался.

Школьник получил травмы при падении в трамвае у дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту, стало известно Piter.tv.

Около 16:00 у дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту во время движения трамвая упал ребёнок. В результате четвероклассник с повреждением связок левой ноги был госпитализирован в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Водитель трамвая к административной ответственности не привлекался.

Ранее в Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте.

Фото: Piter.tv (архив)