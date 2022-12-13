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В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте

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Девушка доставлена в больницу с травмами.

Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде. В настоящее время пострадавшая госпитализирована с травмами. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что инцидент зафиксирован вечером 6 марта в Центральном районе административного центра области. В ходе движения общественного транспорта самопроизвольно открылась дверь. В социальных сетях распространилось видео с инцидентом, сделанное одной из камер видеонаблюдения.

В результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть.

пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

На Московском шоссе скопилась многокилометровая пробка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: волгоград, маршрутка, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

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