В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте

Девушка доставлена в больницу с травмами.

Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде. В настоящее время пострадавшая госпитализирована с травмами. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что инцидент зафиксирован вечером 6 марта в Центральном районе административного центра области. В ходе движения общественного транспорта самопроизвольно открылась дверь. В социальных сетях распространилось видео с инцидентом, сделанное одной из камер видеонаблюдения.

В результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

На Московском шоссе скопилась многокилометровая пробка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости