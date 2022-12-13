На Московском шоссе скопилась многокилометровая пробка

По словам очевидцев, виадук на Московское шоссе в город и в область — всё стоит.

В понедельник, 6 марта, на юге Петербурга скопилась многокилометровая пробка. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, виадук на Московское шоссе в город и в область — всё стоит, в пробках можно простоять около часа. Грузовики, фуры не могут заехать на мост. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", дорога стоит в обоих направлениях от развязки с Витебским проспектом до Колпинского шоссе.

Ранее полицейские начали проводить проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на Пулковском шоссе. Пьяный пешеход выбежал на дорогу.

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