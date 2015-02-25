Падение спроса на жилье на 50% прогнозируют в Петербурге

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных льготных ипотек в Петербурге в августе составил 11,38 миллиарда рублей, в Ленинградской области — 2,57 миллиарда рублей.

Петербургские строительные компании готовятся к возможному падению спроса на жилье минимум на 50% в связи с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке, сообщает РБК.

По словам генерального директора агентства недвижимости "КВС" Анжелики Альшаевой, такое увеличение размера первоначального взноса представляет собой существенное препятствие, особенно в сегменте массового жилья.

Альшаева подчеркнула, что по состоянию на август и сентябрь 2024 года средний размер первоначального взноса по семейной ипотеке в "КВС" составлял около 25%. Проанализировав новые условия, она отметила, что лишь 3% сделок были совершены с первоначальным взносом более 50%.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных льготных ипотек в Петербурге в августе составил 11,38 миллиарда рублей, в Ленинградской области — 2,57 миллиарда рублей. По сравнению с июлем, объем выданных ипотек сократился на 9% в Санкт-Петербурге и на 23% в Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что задолженность петербуржцев по ипотеке увеличилась на 33%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)