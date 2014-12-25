  1. Главная
В Мурино семимесячный ребенок упал со стула и оказался в больнице
Сегодня, 15:28
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства травмирования семимесячного ребенка. Об этом пишет 20 октября 78.ru. 

По предварительным данным, минувшей ночью в квартире дома по улице Шоссе в Лаврики в Мурино младенец упал со стула для кормления высотой порядка 100 сантиметров. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести и линейный перелом теменной кости. 

Проверка по факту случившегося уже начата правоохранителями. 

Ранее мы рассказывали о том, что младенца, оставленного в коляске на Московском проспекте, спас молодой дворник. 

Фото: Piter.TV 

