В Мурино семимесячный ребенок упал со стула и оказался в больнице

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства травмирования семимесячного ребенка. Об этом пишет 20 октября 78.ru.

По предварительным данным, минувшей ночью в квартире дома по улице Шоссе в Лаврики в Мурино младенец упал со стула для кормления высотой порядка 100 сантиметров. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести и линейный перелом теменной кости.

Проверка по факту случившегося уже начата правоохранителями.

Фото: Piter.TV