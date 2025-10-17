  1. Главная
Младенца, оставленного в коляске на Московском проспекте, спас молодой дворник
Сегодня, 14:59
Парень приехал в Северную столицу из Кыргызстана всего несколько недель назад.

В Петербурге полиция разыскивает женщину, оставившую коляску с ребенком возле мусорных баков на Московском проспекте. Стало известно, что первым малышку заметил 18-летний дворник, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Парень приехал в Северную столицу из Кыргызстана всего несколько недель назад. 

Я вышел на замену, подметал, пошел на помойку, услышал плач, подумал, что музыка, увидел, маленькая девочка плачет в коляске. За ней приехала скорая, девочку осмотрели, она в хорошем состоянии. 

Курманбек Кенешов, дворник 

Напомним, инцидент случился утром 17 октября. Следователями проводится осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Ранее на Piter.TV: школьник  тяжелые травмы после падения на рельсы метро в Петербурге. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

