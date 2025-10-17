Младенца, оставленного в коляске на Московском проспекте, спас молодой дворник

Парень приехал в Северную столицу из Кыргызстана всего несколько недель назад.

В Петербурге полиция разыскивает женщину, оставившую коляску с ребенком возле мусорных баков на Московском проспекте. Стало известно, что первым малышку заметил 18-летний дворник, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Я вышел на замену, подметал, пошел на помойку, услышал плач, подумал, что музыка, увидел, маленькая девочка плачет в коляске. За ней приехала скорая, девочку осмотрели, она в хорошем состоянии. Курманбек Кенешов, дворник

Напомним, инцидент случился утром 17 октября. Следователями проводится осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

