Младенца, оставленного в коляске на Московском проспекте, спас молодой дворник

В Петербурге полиция разыскивает женщину, оставившую коляску с ребенком возле мусорных баков на Московском проспекте. Стало известно, что первым малышку заметил 18-летний дворник, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Парень приехал в Северную столицу из Кыргызстана всего несколько недель назад.
Я вышел на замену, подметал, пошел на помойку, услышал плач, подумал, что музыка, увидел, маленькая девочка плачет в коляске. За ней приехала скорая, девочку осмотрели, она в хорошем состоянии.
Курманбек Кенешов, дворник
Напомним, инцидент случился утром 17 октября. Следователями проводится осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
