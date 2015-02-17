Из Дудергофского канала извлечено тело мужчины

В Петербурге проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Дудергофском канале. Сигнал о происшествии поступил от очевидцев, которые заметили погибшего и незамедлительно вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты извлекли тело из воды. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как на берегу работают сотрудники полиции, спасатели и представители поисковой службы.

Погибшего накрыли тканью. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, которая должна установить точную причину смерти и личность мужчины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб