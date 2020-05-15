В Парголово и Мурино двое мужчин погибли при падении с высоты

Полицейские начали проверку по данным фактам.

Двое мужчин погибли при падении с высоты в Петербурге и Ленобласти. Полицейские начали проверку по данным фактам, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне утром мужчина, на вид которому около 30 лет, сорвался с общего балкона в доме по улице Михаила Дудина в Парголово. Его личность устанавливается.

В тот же день днем медики скорой помощи констатировали смерть мужчины в Мурино, тело обнаружили на улице Шоссе в Лаврики.

Ранее на Piter.TV: трехлетняя девочка выпала со второго этажа в Невском районе Петербурга. Предварительно, пострадавшая была в гостях у бабушки, которая проводила время с соседом.

Фото: Piter.TV