Трехлетняя девочка выпала со второго этажа в Невском районе

Предварительно, пострадавшая была в гостях у бабушки, которая проводила время с соседом.

В Невском районе Петербурга трехлетний ребенок выпал с высоты второго этажа. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

О травмировании девочки сообщил в Службу 112 прохожий, мужчина заметил ее вечером 3 августа на углу улиц Седова и Ольги Берггольц. Малышку госпитализировали в больницу с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытой травмой грудной клетки и живота в тяжелом состоянии.

Предварительно, пострадавшая была в гостях у бабушки, которая проводила время с соседом. Их судили в молодости. Мужчина и женщина доставлены в отдел и помещены в камеру.

Ранее на Piter.TV: на юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила.

Фото: Piter.TV