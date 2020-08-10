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Трехлетняя девочка выпала со второго этажа в Невском районе
Сегодня, 9:29
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Трехлетняя девочка выпала со второго этажа в Невском районе

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Предварительно, пострадавшая была в гостях у бабушки, которая проводила время с соседом.

В Невском районе Петербурга трехлетний ребенок выпал с высоты второго этажа. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

О травмировании девочки сообщил в Службу 112 прохожий, мужчина заметил ее вечером 3 августа на углу улиц Седова и Ольги Берггольц. Малышку госпитализировали в больницу с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытой травмой грудной клетки и живота в тяжелом состоянии. 

Предварительно, пострадавшая была в гостях у бабушки, которая проводила время с соседом. Их судили в молодости. Мужчина и женщина доставлены в отдел и помещены в камеру. 

Ранее на Piter.TV: на юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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