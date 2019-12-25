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Маленький мальчик выпал из открытого окна на улице Димитрова
Сегодня, 8:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Маленький мальчик выпал из открытого окна на улице Димитрова

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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования мальчика 2015 года рождения, который выпал из окна квартиры на улице Димитрова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что ребенок в момент получения травмы находился под присмотром родителей. По их недосмотру он выпал из открытого окна на 4 этаже.

Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, травмой живота в тяжелом состоянии. Семья, в которой проживает ребенок, полная, на учете в ОДН не состоит. Отец и мать – безработные граждане Узбекистана.

Ранее мы писали, что годовалый малыш по недосмотру матери выпал из окна на Тверской улице.

Фото: pexels.com

Теги: дети, падение с высоты
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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