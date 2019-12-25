Под окнами дома в Кудрово нашли тело мужчины

По словам очевидца, мужчина упал с балкона.

В Кудрово в Ленобласти неизвестный мужчина умер при падении с высоты. Личность погибшего устанавливается.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 3 июня возле дома 4/1 по Венской улице обнаружили тело. По словам очевидца, мужчина упал с балкона. На вид ему около 40 лет, был одет в зеленую футболку и джинсовые шорты.

На месте происшествия видеонаблюдения нет, труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли тело мужчины, его обнаружила местная жительница. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Фото: Piter.TV