В Петергофе госпитализировали девочку, упавшую с высоты

Что стало причиной несчастного случая, неизвестно.

Вечером 5 апреля возле дома на Ропшинском шоссе в Петергофе нашли девочку, которая упала с высоты. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка увлекалась аниме. Что стало причиной несчастного случая, пока не известно. Возможно, в этом помогут разобраться вещи, которые обнаружили в доме пострадавшей. А именно – записка с неизвестным содержанием и мобильный телефон.

Девочку увезли в больницу. Родителей ребенка вызвали на допрос в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что против мамы мальчика, который упал с 7 этажа, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV