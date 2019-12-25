В Петергофе госпитализировали девочку, упавшую с высоты

Вечером 5 апреля возле дома на Ропшинском шоссе в Петергофе нашли девочку, которая упала с высоты. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.
Известно, что девочка увлекалась аниме. Что стало причиной несчастного случая, пока не известно. Возможно, в этом помогут разобраться вещи, которые обнаружили в доме пострадавшей. А именно – записка с неизвестным содержанием и мобильный телефон.
Девочку увезли в больницу. Родителей ребенка вызвали на допрос в Следственный комитет.
Ранее мы писали, что против мамы мальчика, который упал с 7 этажа, возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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