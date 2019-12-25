На Граничной девятилетняя девочка упала с горки на самокате и сломала челюсть

Состояние пострадавшей оценили как средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга девятилетняя девочка получила перелом челюсти. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По информации источника, 9 июня ребенка доставили в детскую больницу №19. У пострадавшей зафиксировали перелом нижней челюсти без смещения отломков и ссадину подбородка. Предварительно, еще 7 июня на Граничной улице школьница упала, катаясь с горки на самокате. Состояние девочки оценили как средней степени тяжести, но родители забрали ее домой под расписку.

Все обстоятельства и детали случившегося устанавливают полицейские.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетнего мальчика сбила машина на улице Нахимова, когда он бежал к матери. Водитель транспортного средства не увидел ребенка, въезжая во двор.

Фото: Piter.TV