Двухлетнего мальчика сбила машина на Нахимова, когда он бежал к матери

Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в больницу в тяжелом шоке с травмами брюшной полости и помещён в отделение реанимации.

Двухлетний мальчик попал под машину в Петербурге, сообщает 78.ru 9 июня.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Нахимова. Ребенок выскользнул из рук своего отца и устремился навстречу матери.

Водитель транспортного средства не увидел ребенка, въезжая во двор. После столкновения мужчина немедленно бросился оказывать помощь пострадавшему малышу.

Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в больницу в тяжелом шоке с травмами брюшной полости и помещён в отделение реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетнего мальчика в Шушарах систематически избивала тетя. Ребенок госпитализирован с диагнозом: комбинированная политравма, закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга с компрессией, разрыв селезенки, повреждение нижней доли правого легкого, многочисленные ожоги кожи первой-второй степеней площадью приблизительно 10 процентов тела, обширные кровоподтеки на лице, царапины и синяки на коленях различных сроков возникновения. Его состояние оценивалось врачами как крайне тяжелое.

Фото: Piter.TV