Во Всеволожском районе студентка по неосторожности выпала с балкона

Девушка находится в реанимации и опросу не подлежит.

Во Всеволожском районе 17-летняя студентка после распития алкогольных напитков по неосторожности выпала с балкона. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Было установлено, что 8 июля около двух часов ночи девушка находилась в гостях у знакомого. После совместного распития спиртных напитков огна выпала с балкона второго этажа по собственной неосторожности.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти, ушибленной раной области нижней челюсти, переломом крестца. Девушка находится в реанимации и опросу не подлежит.

Девушка воспитывается в неполной благополучной семье, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV