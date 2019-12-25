После падения женщины из окна на Старорусском проспекте задержали неоднократно судимого мужчину

Во вторник, 20 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в посёлке Шушары из окна дома на Старорусском проспекте упала женщина. Об этом стало известно Piter.TV.
По прибытии на место происшествия полиция обнаружила труп 27-летней женщины. Установлено, что она выпала с высоты шестого этажа. На месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления задержан неоднократно судимый неработающий 48-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в пруду на Народной улице нашли труп мужчины.
Фото: Piter.TV
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