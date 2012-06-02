Четырехлетний мальчик выпал из окна на втором этаже в Мурино

Состояние малыша оценили как тяжелое.

В Ленобласти ребенок выпал из окна и оказался в больнице. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 4 августа четырехлетний мальчик по недосмотру 24-летней матери облокотился на москитную сетку открытого окна и упал из квартиры на втором этаже в доме по улице Шувалова в Мурино. Пострадавшего увезли в медицинское учреждение с кататравмой, сотрясением мозга, ушибом левого легкого, переломом ребра, ссадиной и гематомой лица.

Состояние малыша оценили как тяжелое. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Парголово и Мурино двое мужчин погибли при падении с высоты. По данным фактам проверку начали полицейские.

Фото: Piter.TV