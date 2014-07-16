  1. Главная
Сегодня, 10:24
На "Волковской" на пути упала женщина

Движение восстановили к 10:10, а пострадавшую извлекли.

Утром 18 ноября в метро Петербурга на участке от станции "Садовая" до "Международной" останавливали движение поездов. В настоящее время "подземка" работает в штатном режиме, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Уточняется, что в районе 10:00 на станции "Волковская" на пути упала женщина, туда были направлены аварийно-спасательные формирования. Движение восстановили к 10:10, а пострадавшую извлекли. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на станции "Озерки" в Петербурге пассажир упал на пути, мужчина погиб. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

