На "Волковской" на пути упала женщина

Утром 18 ноября в метро Петербурга на участке от станции "Садовая" до "Международной" останавливали движение поездов. В настоящее время "подземка" работает в штатном режиме, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Уточняется, что в районе 10:00 на станции "Волковская" на пути упала женщина, туда были направлены аварийно-спасательные формирования. Движение восстановили к 10:10, а пострадавшую извлекли. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на станции "Озерки" в Петербурге пассажир упал на пути, мужчина погиб.

Видео: Telegram / Mash на Мойке