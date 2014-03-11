После падения на льду в выходные серьезно пострадали как минимум трое петербуржцев

Горожане получили переломы и ушиб.

За выходные серьезно пострадали на льду три человека в Петербурге.

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 15 декабря 35-летний житель Колпино, когда выходил из дома по улице Косинова, поскользнулся и упал на ягодицы. Мужчина получил закрытый перелом обоих пяточных костей, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день 70-летний пенсионер из Приморского района пострадал из-за гололеда в Тосненском районе. Пожилому мужчине диагностировали ушиб грудной клетки. А 14 декабря около Финляндского вокзала пешеход упал и сломал ногу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 16 декабря выпадет еще до 9 сантиметров снега.

Фото: Piter.TV