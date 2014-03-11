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После падения на льду в выходные серьезно пострадали как минимум трое петербуржцев
Сегодня, 10:54
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После падения на льду в выходные серьезно пострадали как минимум трое петербуржцев

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Горожане получили переломы и ушиб.

За выходные серьезно пострадали на льду три человека в Петербурге. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 15 декабря 35-летний житель Колпино, когда выходил из дома по улице Косинова, поскользнулся и упал на ягодицы. Мужчина получил закрытый перелом обоих пяточных костей, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

В тот же день 70-летний пенсионер из Приморского района пострадал из-за гололеда в Тосненском районе. Пожилому мужчине диагностировали ушиб грудной клетки. А 14 декабря около Финляндского вокзала пешеход упал и сломал ногу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 16 декабря выпадет еще до 9 сантиметров снега. 

Фото: Piter.TV 

Теги: госпитализация, зима, падение на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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